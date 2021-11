Milan, allarme Ballo-Touré. CT Senegal: “Ha problemi muscolari”

Aliou Cissé, CT del Senegal, ha fatto scattare l'allarme sulle condizioni fisiche del terzino sinistro del Milan Fodé Ballo-Touré

Arrivano notizie importante dal ritiro del Senegal. IL CT Aliou Cissé ha parlato delle condizioni fisiche di Fodé Ballo-Touré. Il terzino sinistro del Milan ha saltato le partita contro Tongo e Congo: ma per quale motivo? Ecco. le dichiarazioni che fanno scattare l'allarme: "Fodé Ballo-Touré è arrivato con una stampella, e finalmente dopo aver fatto una risonanza magnetica ci siamo resi conto che aveva problemi muscolari".