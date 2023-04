Milan, altro stop per Ibrahimovic: stagione finita qui?

L’infortunio al polpaccio del milanista è l’ennesimo stop di un’annata che non è praticamente mai entrata nel vivo per Ibrahimovic: in questo 2022-2023 ha collezionato appena 4 presenze (143 minuti in totale, tutte in campionato) e un gol, da record (è diventato il giocatore più anziano a segnare in Serie A) ma inutile (Ibra ha segnato su rigore nel ko per 1-3 in casa dell’Udinese il 18 marzo). Secondo le nostri fonti, lo svedese potrebbe tornare.