Milan, il ritorno di Cardinale: aggiornamenti attesi sullo stadio?

Milan, Cardinale e il nuovo stadio

In queste ore in città, si legge, è probabile che sul tavolo di Cardinale finisca anche il caso riguardante il nuovo stadio del Milan. Aspettare che sia il Comune di Milano a definire il percorso sull’area di San Siro o spostarsi fuori città, in un perimetro privato. Sesto San Giovanni resterebbe in pole, anche per la disponibilità già accordata. Una scelta che comporterebbe la separazione dall’Inter e la realizzazione in autonomia del nuovo impianto di proprietà. La sensazione è che in questi giorni possa succedere qualcosa. Niente di ufficiale però: come detto Gerry Cardinale è gelosissimo della propria privacy. Nemmeno il suo arrivo in città ieri sera è stato annunciato. La redazione di Pianeta Milan ha già preso posizione sulla questione nuovo stadio del Milan. Calciomercato Milan - Rinforzo a destra: occasione dalla Premier?