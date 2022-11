Milan-Spezia con Vranckx. Mercato, tutto su Giroud, Leao e non solo

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, venerdì 4 novembre 2022. Domani sera, infatti, i rossoneri ospiteranno a 'San Siro' lo Spezia per la terzultima gara di campionato di quest'anno solare. Intanto, però, si inizia già a pensare a come operare nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.