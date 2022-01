Milan-Spezia, Ibrahimovic vuole superare un record di CR7 | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic, che partirà titolare in Milan-Spezia, ha una grande occasione per staccare il portoghese in una sfida a colpi di reti

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic partirà titolare in Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022, ed andrà alla caccia, almeno per un paio di giorni, di un altro record. Uno che, attualmente, condivide con Cristiano Ronaldo. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Ibra e CR7, infatti, hanno segnato a ben 80 avversari nei cinque maggiori campionati europei. Cristiano ha giocato in Premier League, nella Liga e in Serie A; Zlatan in tutti questi oltre che nella Ligue 1. E, grazie al gol di domenica scorsa sul campo del Venezia, ha battuto per la prima volta i lagunari in carriera e agganciato il rivale lusitano in cifra tonda.

In Milan-Spezia, ora, Ibrahimovic avrà la possibilità di toccare quota 81, staccare momentaneamente Cristiano Ronaldo (il suo Manchester United giocherà mercoledì sera a Brentford) e, soprattutto, ritrovare quel gol in casa che manca da una vita. Sebbene, infatti, Zlatan sia stato letale in trasferta, andando a segno nelle ultime sei partite esterne consecutive, a 'San Siro' non segna da quattro mesi.

L'ultimo centro di Ibra tra le mura amiche risale al 12 settembre 2021, quando, in Milan-Lazio, segnò il gol del definitivo 2-0 per i rossoneri di Stefano Pioli. Ritrovare lo svedese in attacco, dopo la squalifica in Coppa Italia, motivato per la ricerca del record e per la rincorsa Scudetto, è senza dubbio un'ottima notizia per il Diavolo. Milan, svolta in Premier per il difensore: le ultime di calciomercato >>>

