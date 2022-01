Milan-Spezia, Ibrahimovic cerca il gol a San Siro | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic partirà titolare in Milan-Spezia di domani pomeriggio. Cercherà quel gol che, in casa, gli manca dal 12 settembre scorso

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic sarà titolare in Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma domani pomeriggio, ore 18:30, a 'San Siro'. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Ibra, assente in settimana per squalifica in Coppa Italia contro il Genoa, riprenderà dunque il suo posto nel cuore dell'attacco rossonero. Anche perché va alla caccia di un gol con tutte le sue forze.

Ibrahimovic, infatti, cercherà di andare a segno in Milan-Spezia, giacché il suo ultimo gol a 'San Siro' risale allo scorso 12 settembre 2021, in occasione di Milan-Lazio 2-0. Da lì, soltanto reti in trasferta, laddove si è rivelato una macchina da guerra, andando in gol nelle ultime sei apparizioni consecutive fuori casa, contro Bologna, Roma, Fiorentina, Genoa, Udinese e Venezia.

Il Diavolo, nella settimana che sta per cominciare, giocherà due sfide in casa, contro Spezia e Juventus e Zlatan vuole cominciare a lasciare il suo marchio, indelebile, anche tra le mura amiche. Il Milan di Stefano Pioli, d'altronde, vuole sfruttare lo scontro al vertice Atalanta-Inter che, in caso di '1x', potrebbe consentire ai rossoneri di tornare al primo posto in classifica con una vittoria sullo Spezia.

E Ibra, che contro i liguri, finora, in carriera, ha giocato una sola volta, perdendo e non segnando, farà il massimo per rompere questo tabù. Milan, svolta in Premier per il difensore: le ultime di calciomercato >>>

