Milan-Spezia 1-2, Serra sotto shock. Ibrahimovic reagisce così …

L'arbitro Marco Serra ha deciso il risultato di Milan-Spezia nel finale di gara. Si è subito reso conto dell'errore. Ormai il danno era fatto

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando della prestazione dell'arbitro Marco Serra in Milan-Spezia , partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022 terminata 1-2 per gli ospiti, ha svelato un retroscena.

Sembra che l'arbitro Serra, a fine partita, lontano dalle telecamere, sia stato visto in lacrime e sotto shock . A tal punto che nessun calciatore del Milan se l'è sentita di insistere con le proteste per l'errore, evidente, sul gol 'fantasma' di Junior Messias che ha segnato la partita.

Serra, dopo questa direzione di gara in Milan-Spezia, verrà fermato da Gianluca Rocchi, designatore arbitrale. I dirigenti rossoneri, arrabbiatissimi, non hanno comunque protestato in maniera animata nel post-partita. I toni sono rimasti pacati e civili. Così come quelli di mister Stefano Pioli, pur ammettendo il grave torto subito.