Milan senza limiti: sa fare anche a meno di Ibrahimovic | Serie A News

Milan, risultati importanti anche senza Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Si è sempre pensato che il Milan, privato del suo totem Zlatan Ibrahimovic, spesso fermo in questa stagione per infortuni muscolari, non sarebbe durato a lungo. Eppure, come evidenziato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, anche senza l’attaccante svedese il Diavolo non ha mollato di un centimetro.

Lo dicono i numeri, lo dice il campo. Anche senza Ibrahimovic, il Milan dei ragazzini terribili è rimasto in testa al campionato. Esattamente laddove Zlatan lo aveva lasciato, il 22 novembre 2020, quando si era infortunato nel finale di Napoli-Milan 1-3 in quello che sarebbe poi diventato lo stadio ‘Diego Armando Maradona‘.

Dall’epoca, Ibra non è più rientrato, ma i rossoneri hanno continuato a vincere. Anzi, il ‘CorSera‘ ha evidenziato anche come la media-punti per gara del Milan sia più alta senza Ibrahimovic (2,55) che con lo svedese (2,33)! Ciò non significa che il Diavolo possa o voglia fare a meno del suo centravanti titolare, cannoniere principe del campionato rossonero con 10 gol.

Ma che la squadra di Stefano Pioli, che ha conquistato 37 punti in 15 gare, che non perde da 27 gare di fila in Serie A e che segna due gol a partita a tutti da 17 gare di fila, possa sopperire bene alla sua assenza, questo sì. Merito del lavoro del tecnico rossonero, ma anche della leggerezza, dell’armonia e dell’unità di intenti all’interno del Milan dei giovani.

Chi c'era prima, adesso gioca meglio. I nuovi acquisti, quelli del 2019 e 2020, sono sempre più integrati e decisivi per le sorti della squadra rossonera. L'eccellente lavoro di Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, finalmente, comincia a pagare i dividendi. E Ibrahimovic, quindi, può persino permettersi di rientrare con molta, molta calma in campo.