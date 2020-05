Milan, senza Ibrahimovic tocca a Leao e Rebic guidare l’attacco

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, si è infortunato ieri in allenamento e, pertanto, per un po’ di tempo non potrà guidare l’attacco rossonero così come ha fatto da gennaio a marzo di quest’anno, prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, dunque, Stefano Pioli dovrà affidarsi, nel reparto offensivo, a Rafael Leao ed Ante Rebic, portoghese classe 1999 e croato classe 1993, i quali, pur non essendo due prime punte, dovranno ‘reinventarsi’ nel ruolo di centravanti.

Nella rosa del Diavolo, infatti, non ci sono alternative offensive in quella posizione