Milan senza Ibrahimovic per un turno. Solo Maresca può ‘salvarlo’

Zlatan Ibrahimovic salterà sicuramente Milan-Genoa di domenica prossima. L'arbitro Fabio Maresca potrebbe però scagionarlo. Ecco come

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, può essere salvato da almeno una giornata di squalifica. Questo, però, può avvenire soltanto con una retromarcia dell'arbitro Fabio Maresca. Lo ha evidenziato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. L'unica chance per cancellare l'automatismo tra il cartellino rosso ed il turno di stop sta, infatti, nell'ammissione d'errore da parte del fischietto campano.

In sostanza, nel referto che sarà inviato al Giudice Sportivo di Serie A in attesa della decisione di domani, Maresca dovrebbe evidenziare di aver espulso l'attaccante svedese per aver capito male le sue parole. Una presa d'atto, insomma, da parte del direttore di gara che andrebbe, però, a costituire un caso quasi mai successo in Italia. Quindi, davvero difficile da immaginare. Ma cosa è successo tra Ibrahimovic e Maresca durante Parma-Milan?

Gli audio lasciano poco spazio alle interpretazioni. Il 'mi sembra strano eh' con cui Ibra ha concluso uno scambio verbale con l'arbitro, durato alcuni secondi, dovrebbe essere stato frainteso e percepito con un 'sei un bastardo eh'. Non sembra che Ibrahimovic abbia apostrofato Maresca con epiteti volgari o altri che avrebbero, ad ogni modo, giustificato il suo allontanamento dal campo.

Poco prima, però, Ibra aveva detto al direttore di gara di Napoli 'vai a casa se non hai voglia'. Quindi bisogna capire se già in precedenza c'è stata qualche altra frase di Ibrahimovic nei confronti di Maresca. Occorre aspettare il referto arbitrale per capire la situazione. Anche se, al momento, ha sottolineato il quotidiano torinese, non c'è evidenza di insulti, da parte dell'attaccante rossonero, che possano far pensare ad 'espressioni irriguardose' particolarmente pesanti.

Se la relazione di Maresca non conterrà qualcosa che è sfuggito a telecamere e microfoni, sembra complicato pensare a più di una giornata di squalifica. Occorrerebbe che il Giudice Sportivo chiedesse di poter ascoltare anche gli audio, andando oltre il referto. Molto difficile che ciò possa accadere. In caso di uno stop più lungo per Ibrahimovic, comunque, il Milan presenterà subito ricorso per ridurre lo stop dello svedese a 90'.

Più difficile, invece, ipotizzare un appello per cancellare del tutto la squalifica. Il Milan, per Ibrahimovic, si giocherà dunque le sue carte in secondo grado di fronte al Tribunale Federale Nazionale. A meno che, ovviamente, Maresca (definito 'permaloso' dai tifosi del Milan) non faccia dietrofront sull'episodio.