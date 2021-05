Milan senza Champions? Elliott andrà avanti nel progetto di crescita

Il Milan è impegnato nella lotta per la Champions. Il fondo Elliott, qualsiasi sarà il risultato finale, conferma il suo impegno nel club

Daniele Triolo

Da quando il fondo Elliott Management Corporation è proprietario del Milan, ovvero dal mese di luglio 2018, la squadra rossonera è stata soltanto una volta in corsa per conquistare un posto in Champions League. È accaduto nella stagione 2018-2019, quando, con in panchina Gennaro Gattuso, il Diavolo concluse il campionato di Serie A al quinto posto, a -1 dall'Inter, beffato proprio all'ultima giornata.

In casa rossonera, ovviamente, ci si augura che stavolta la storia possa essere ben diversa. 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come la Champions League non fosse a budget del Milan di Elliott a inizio stagione. Ma adesso, con l'obiettivo a portata di una vittoria, il Milan ci vuole andare. Anche perché qualificarsi o meno per la Champions League può fare tutta la differenza del mondo.

Può convincere, per esempio, chi deve rinnovare (Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu) a restare e invogliare qualche calciatore di livello a sposare il progetto rossonero per la stagione 2021-2022. Fermo restando che l'impegno di Elliott nel Milan continuerà qualsiasi sia il risultato sportivo che scaturirà domenica sera dopo la sfida del 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Il processo di crescita del Milan andrà avanti anche senza qualificazione in Champions.

Certo, ha evidenziato il quotidiano torinese, farla darebbe ulteriore linfa alle casse del Milan di Elliott. Le quali, ad ogni modo, stanno già registrando netti miglioramenti rispetto l'esercizio di bilancio chiuso con 194 milioni di euro di passivo al 30 giugno 2020.