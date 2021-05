Calciomercato Milan – Il punto sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Ecco la situazione sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu con o senza Champions

Il futuro di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu dipenderà dal piazzamento finale del Milan in campionato. Diversamente da quanto vociferato nelle ultime settimane, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' l'offerta della società rossonera non cambierà in base ad un'eventuale qualificazione in Champions o meno. Ciò significa che le proposte avanzate da Maldini a Massara agli agenti dei due calciatori rimarranno invariate sia in caso di Champions League ma anche di Europa League. La decisione finale, dunque, spetta al portiere classe '99 e al fantasista turco. In attesa di scoprire quale sarà la loro scelta, il Milan pare abbia già alcuni nomi per sostituire i due big in scadenza di contratto. Abbiamo contattato in esclusiva un collega francese: le ultime sui movimenti del Milan per Icardi, Adli, Maignan e non solo