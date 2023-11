Scommesse, indagato Florenzi. Milan, giorni caldi tra infortuni e mercato

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 16 novembre 2023. Al momento 'no' della squadra in campo si è aggiunta anche la riesplosione del caso scommesse. Il quale, per la prima volta in via diretta, riguarda da vicino il club di Via Aldo Rossi. Novità, però, anche dal campo di Milanello e sui 'rumors' di calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.