Da ‘scarti’ al Chelsea a pilastri del Milan: che lavoro di Pioli!

Il Milan , nelle scorse sessioni di calciomercato, ha spesso guardato in casa Chelsea . Ne parla anche Tuttosport. La storia, iniziata nel gennaio 2021 con Tomori, è proseguita con Giroud e in questo avvio di stagione si sta confermando anche con Loftus-Cheek e Pulisic . Pioli ha rivalutato tutti i giocatori ex blues tranne Bakayoko.

Asse Milan-Londra

Tomori, Loftus-Cheek e Pulisic, si legge, sono costati complessivamente, bonus esclusi, 68 milioni. Tutti sono subito diventati importanti al Milan. Giroud, nel suo ultimo anno al Chelsea, giocò 31 gare con 11 gol, con un minutaggio però basso, 1.200 minuti complessivi, dunque 38 di media a incontro. Tanto per capire, Giroud in tre stagioni e mezzo al Chelsea ha messo insieme 119 partite con 39 gol; al Milan in due annate e un paio di mesi, le partite sono già 90 (73 da titolare), con 36 reti per una media di 69 minuti a incontro.