Milan-Sassuolo, disponibili Theo Hernández e Calabria | Serie A News

Theo Hernández e Davide Calabria giocheranno domani in occasione di Milan-Sassuolo, partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

Theo Hernández e Davide Calabria sono a disposizione per Milan-Sassuolo, partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023, prima del girone di ritorno in campionato. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. I due terzini titolari della retroguardia di Stefano Pioli, infatti, si sono allenati già ieri in gruppo e, pertanto, sono disponibili per la sfida contro i neroverdi di Alessio Dionisi.

Milan-Sassuolo con Theo e Calabria sulle fasce — Theo Hernández, come si ricorderà, non era sceso in campo in occasione di Lazio-Milan 4-0 per un affaticamento muscolare. Capitan Calabria, invece, era uscito malconcio proprio nel finale della partita dello stadio 'Olimpico' di Roma. Fortunatamente, per lui, soltanto una botta che non ha richiesto neanche ulteriori esami diagnostici. Recuperi importanti per Pioli, che già deve fare a meno del portiere titolare Mike Maignan e di Fikayo Tomori.

Dove giocherà il jolly Krunic? Le opzioni — Con Theo Hernández e Calabria, in difesa, per Milan-Sassuolo di domani è lecito aspettarsi la coppia composta da Pierre Kalulu e Simon Kjær. A centrocampo, al fianco di Sandro Tonali, dovrebbe essere, secondo 'Tuttosport', il bosniaco Rade Krunić a sostituire lo squalificato Ismaël Bennacer. Krunić, però, potrebbe giocare anche da trequartista: in quel caso, in mediana spazio ad uno tra Tommaso Pobega e Aster Vranckx.

Nel caso in cui, invece, Krunić giochi da mediano, sulla trequarti è ballottaggio tra Brahim Díaz e Charles De Ketelaere. Nel ruolo di centravanti, Divock Origi e Ante Rebić insidiano Olivier Giroud.