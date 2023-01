Milan-Sassuolo, Kjaer in difesa e Pobega a centrocampo | Serie A News

In Milan-Sassuolo di domani saranno Simon Kjaer e Tommaso Pobega a sostituire l'infortunato Fikayo Tomori e lo squalificato Ismaël Bennacer

Daniele Triolo

Simon Kjaer e Tommaso Pobega si scaldano per giocare da titolari Milan-Sassuolo, partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023, prima del girone di ritorno del campionato, in programma domani, alle ore 12:30, a 'San Siro'. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Sassuolo, spazio a Kjaer e Pobega da titolari — Kjaer, che non gioca dal 1' dallo scorso 8 novembre 2022 (la partita era Cremonese-Milan 0-0), eccezion fatta per la finale della Supercoppa Italiana, sostituirà l'infortunato Fikayo Tomori. Il quale, in occasione di Lazio-Milan 4-0 di martedì, si è lesionato un muscolo rotatore dell'anca sinistra e ne avrà almeno fino al derby contro l'Inter di domenica prossima.

Pobega, invece, è destinato a rilevare lo squalificato Ismaël Bennacer nel centrocampo rossonero. Giocando, dunque, al fianco di Sandro Tonali nella delicata sfida interna contro i neroverdi di Alessio Dionisi. Due settimane fa, sul campo del Lecce, il numero 32 rossonero aveva giocato un discreto match dal punto di vista personale.

Per il resto, per Milan-Sassuolo il tecnico Stefano Pioli, oltre a rilanciare Kjaer e Pobega, ritroverà capitan Davide Calabria e Theo Hernández, terzini titolari della difesa a quattro, che già ieri si sono allenati in gruppo con i compagni a Milanello.