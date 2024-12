Con Fofana e Reijnders in mezzo, ecco Abraham e Leão davanti

La coppia di centrocampo Youssouf Fofana-Tijjani Reijnders, per esempio. Ma anche da Rafael Leão che, in attacco, giocherà con Tammy Abraham. In panchina, scalpitante e pronto a subentrare, ci sarà anche Francesco Camarda. Turnover inevitabile per Fonseca, visto che venerdì sera si giocherà Atalanta-Milan di campionato, ma non integrale. In fin dei conti, c'è una coppa nazionale da vincere per emulare Carlo Ancelotti.