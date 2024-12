Il tecnico portoghese ha avvisato, però, i rossoneri: il Sassuolo è primo in classifica in Serie B e non arriverà a Milano per fare una scampagnata. Oltretutto, nel recente passato il Diavolo ha sempre trovato difficoltà nell'affrontare i neroverdi. «Per me non è una squadra di Serie B, hanno tanti giocatori da Serie A - ha spiegato Fonseca - . Non c'è solo Domenico Berardi. Hanno battuto il Lecce per 2-0 nel turno precedente, sono una squadra forte, l'abbiamo studiata. Ai ragazzi ho detto di aspettarsi una partita difficile contro una squadra da Serie A».

Milan-Sassuolo, Fonseca: "Maignan e Theo out. Ho fiducia in tutti" — Fonseca, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha annunciato l'assenza di due big dalla formazione. «Mike Maignan non ci sarà per un intervento ai denti. Anche Theo Hernández non ci sarà per una contusione al piede. Gli altri sono tutti pronti per giocare. Io metterò in campo una squadra per vincere», ha detto Fonseca, che però all’ultimo ha recuperato Noah Okafor, assente nell’ultimo impegno di campionato contro l’Empoli.

Ci sarà ampia rotazione anche perché venerdì il Milan dovrà giocare in casa dell'Atalanta e sarà uno scontro diretto complicatissimo per il campionato. Spazio, allora, per molte seconde linee: «Se non gestiamo bene la squadra e i giocatori potremmo avere dei problemi fisici e questo non lo vogliamo. Io ho fiducia in tutti i giocatori, ci sarà qualche cambio, ma sempre con l'obiettivo di vincere la partita», ha chiosato l'allenatore rossonero.