Milan-Sassuolo 1-3: “Blackout. Il Napoli ora è solo” | Serie A News

K.o. inquietante, interno, del Milan contro il Sassuolo (1-3). Adesso il Napoli è a +3, mentre l'Inter è giunta ad un solo punto di distanza

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 1-3 per gli ospiti. La 'rosea', in primis, si è domandata cosa stia accadendo al Milan di Stefano Pioli, alla sua seconda sconfitta consecutiva in campionato, surclassato dal Sassuolo di Alessio Dionisi.

Il Napoli, che ha liquidato 4-0 la Lazio tra le mura amiche, ora è +3 in classifica, mentre l'Inter, che sabato aveva vinto a Venezia, si è portata ad una sola lunghezza di distanza dal Diavolo. Che ha incassato 7 gol nelle ultime 2 partite, che in campionato non vince dallo scorso 31 ottobre e che ha palesato un preoccupante passo indietro sotto il punto di vista del gioco.

E dire che il Milan, contro il Sassuolo, era anche andato in vantaggio con il colpo di testa di Alessio Romagnoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi, però, i rossoneri si sono spenti. Confusi, imprecisi, distratti, nervosi, hanno incassato il terrificante uno-due di Gianluca Scamacca (anche se il secondo gol, nel tabellino, figura come autorete di Simon Kjær) non riuscendo a reagire.

Anche mister Pioli, fresco di rinnovo del contratto, non ha inciso. Può essere, secondo 'La Gazzetta dello Sport', un comprensibile momento 'no' in una stagione caratterizzata da infortuni e classifiche corte. Così non fosse, però, i rossoneri farebbero bene a non sottovalutare gli inquietanti segnali arrivati dal match di 'San Siro'.

Il Milan ha fatto giocare Alessandro Florenzi, capitan Romagnoli, Tiémoué Bakayoko e Ismaël Bennacer. Grave, però, se non può permettersi di far rifiatare Sandro Tonali in mediana e se diventa un colabrodo dietro quando manca Fikayo Tomori. Il Sassuolo ne ha approfittato, vincendo con carattere, palleggio e predominio del campo.

Dopo lo Scamacca-show, nella ripresa l'ha chiusa Domenico Berardi. I cambi di Pioli non hanno sortito gli effetti sperati, specialmente l'inserimento di Franck Kessié, la squadra ha dimostrato deficit di cattiveria e concentrazione. Si è salvato il solo Kjær. Davanti, Zlatan Ibrahimović indisponente, Rafael Leão farfallone, Brahim Díaz innocuo. Sembra esserci un problema di testa, oltre che di gambe.

Il calendario, adesso, metterà il Milan dinanzi avversari più alla portata, forse, del Sassuolo. Nell'ordine Genoa, Salernitana e Udinese: il Napoli, invece, avrà lo stesso Sassuolo ed Atalanta. Ci si aspetta che la squadra di Pioli superi questo esame di maturità.