Calciomercato Milan – Top player non rinnova, Maldini prova a prenderlo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Paolo Maldini, per rinforzare l'attacco rossonero, potrebbe tentare un big in scadenza

FORSE NON RINNOVA

Le recenti sessioni di calciomercato si stanno caratterizzando, e non vale soltanto per il Milan, per una caterva di calciatori che, pur di andare a trovare altrove un ingaggio più 'pesante' di quello attualmente percepito, preferiscono non rinnovare con i loro club ed andare in scadenza contrattuale. Vedasi i casi Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu, ma anche David Alaba, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, per citarne alcuni all'estero. L'obiettivo del Milan in questione non si libererà a zero ora, ma tra un anno. Perché, a quanto pare, la firma sul rinnovo potrebbe non arrivare.