Milan-Sampdoria: ecco chi può recuperare per il match | Serie A News

Sabato prossimo c'è Milan-Sampdoria: il tecnico Stefano Pioli spera di poter recuperare qualcuno dei tanti assenti nella fila rossonere

Daniele Triolo

Sabato 3 aprile, alle ore 12:30, si disputerà a 'San Siro' Milan-Sampdoria, gara valida per la 28^ giornata di Serie A. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, spera di poter recuperare qualcuno dei tanti assenti nella fila rossonere. Ci sarà, infatti, bisogno dell'apporto di tutti per centrare l'obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in casa rossonera a pochi giorni da Milan-Sampdoria, evidenziando i calciatori che, eventualmente, potrebbero recuperare il match contro i blucerchiati di Claudio Ranieri. Fuori causa per la partita, senza ombra di dubbio, capitan Alessio Romagnoli (lesione al polpaccio) e Davide Calabria.

Calabria, nello specifico, ha iniziato con gli esercizi di riabilitazione in seguito all'intervento al menisco. Il numero 2 del Diavolo dovrebbe tornare in campo, secondo le previsioni, ad un mese di distanza dall'operazione. Ovvero, dopo il 20 aprile. I due calciatori rossoneri, invece, vicini al rientro e forse disponibili già per Milan-Sampdoria sono Ante Rebić e Rafael Leão.

Il croato rientrerà in gruppo tra oggi e domani ma, per sapere se potrà giocare sabato prossimo, dovrà aspettare, nella giornata di domani, l'esito per il ricorso presentato dal Milan contro le due giornate di squalifica in Serie A. Dovessero togliergliene una, sarebbe a disposizione di mister Pioli per l'incontro.

Il portoghese, fermato prima della sosta per un problema al flessore, potrebbe rappresentare l'arma in più del Milan tra trequarti e reparto d'attacco. Ha saltato anche gli impegni con il Portogallo Under 21. Infine, c'è Mario Mandžukić: ancora incerta la sua presenza contro la Sampdoria.

Probabilmente, ci vorrà una gara in più per rivedere l'ex juventino sul terreno di gioco. Rientro, pertanto, previsto per Parma-Milan di sabato 10 aprile, ore 18:00, allo stadio 'Tardini'. Centrocampo: Maldini torna a pensare ad un forte regista. Le ultime >>>