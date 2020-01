Milan-Sampdoria 0-0: solo 2 vittorie in 9 gare per il Diavolo a ‘San Siro’

NEWS MILAN – Milan-Sampdoria, disputatasi ieri pomeriggio a ‘San Siro‘, è terminata 0-0: si è trattato del secondo pareggio consecutivo, per il Diavolo, a reti bianche tra le mura amiche dopo quello maturato lo scorso 15 dicembre 2019 contro il Sassuolo.

Più in generale, come ha evidenziato il ‘Corriere della Sera‘ quest’oggi in edicola, il Milan, in questa disgraziata stagione, sta accusando una sorta di ‘miedo escenico‘, ovvero la paura di esibirsi sul palco dello stadio ‘Giuseppe Meazza‘, e tutto ciò è confermato dai freddi numeri.

Il Milan, infatti, ha vinto appena 6 gare su 18 in questo campionato (il 33%): di queste, soltanto 2 sono arrivate in casa su 9 partite giocate (il 22%), contro Brescia (31 agosto 2019) e Spal (31 ottobre 2019), entrambe per 1-0. Le altre vittorie, contro Hellas Verona, Genoa, Parma e Bologna sono arrivate in trasferta.

Con appena 16 gol realizzati in 18 partite di Serie A, il Milan, infine, è attualmente il 17° attacco del campionato, al pari del Brescia, meglio soltanto di Udinese, Sampdoria (14) e Spal (12). Del problema del gol ha parlato, al termine del match di ‘San Siro‘, anche Zlatan Ibrahimovic: per le dichiarazioni dello svedese, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android