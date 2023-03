Milan-Salernitana, cocente delusione. Sparito Leao, si salva Giroud

Il Milan di Stefano Pioli non riesce a ritrovare la strada giusta in campionato. Dopo il k.o. dello scorso sabato a Firenze, ieri sera a 'San Siro' i rossoneri non sono riusciti a cogliere l'intera posta in palio contro la Salernitana di Paulo Sousa. Soltanto 1-1 per il Diavolo che, così, ha fallito la chance di agguantare l'Inter al secondo posto della classifica in Serie A. Vediamo insieme, ora, le news più importanti sul match finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.