Sabato sera, in Milan-Salernitana a 'San Siro', giocherà titolare Simon Kjaer, alla sua ultima partita in maglia rossonera. Le sue parole

Sabato sera, alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Salernitana , 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 e, per l'occasione, scenderà in campo da titolare Simon Kjaer . Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La protesta dei tifosi rossoneri, in atto da alcune settimane, si interromperà nella ripresa del match contro i campani per poter salutare degnamente il tecnico Stefano Pioli , l'attaccante Olivier Giroud e lo stesso Kjaer, tutti alla loro ultima partita con il Diavolo.

Milan, Kjaer annuncia l'addio: "Momento giusto per salutare"

In Milan-Salernitana Kjaer giocherà la sua partita numero 121 con la maglia rossonera: non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ieri il difensore centrale danese, classe 1989, ha ufficializzato il suo addio in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del Milan. «È stato un sogno, è il momento giusto per salutare», ha esordito Kjaer che, in carriera, finora, ha indossato anche la divisa di Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahçe, Siviglia e Atalanta.