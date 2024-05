CALCIOMERCATO MILAN

Sabato sera, a 'San Siro', si disputerà Milan-Salernitana e, con la conclusione ufficiale della stagione 2023-2024, si inaugurerà (ufficiosamente) anche il calciomercato estivo per il club di Via Aldo Rossi. Succederà tutto in pochi giorni: prima il saluto a Stefano Pioli e la nomina dell'allenatore che guiderà il nuovo corso dei rossoneri. Quindi, il management del Milan inizierà le trattative per rinforzarsi in maniera adeguata in vista dell'annata 2024-2025.