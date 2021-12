Milan-Salernitana 2-0: “Un Milan da primato” | Serie A News

2-0 del Milan a 'San Siro' sulla Salernitana. A segno Franck Kessié ed Alexis Saelemaekers, che ha dedicato il suo gol a Simon Kjær

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 2-0 per il Diavolo. Il Milan, secondo il quotidiano generalista, ha vinto 'con un filo di gas', risparmiando energie e Zlatan Ibrahimović contro un avversario dimostratosi davvero poca roba.

Dopo 18' la partita, di fatto, era già stata chiusa con i gol di Franck Kessié ed Alexis Saelemaekers. Nessuna reazione ospite, nonostante la presenza in campo di Franck Ribéry. Il piano studiato da Stefano Pioli per Milan-Salernitana, dunque, si è rivelato perfetto: ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

Il Milan ha scavalcato il Napoli (battuto in casa dall'Atalanta) ed è tornato dunque primo da solo, in vetta alla classifica, con 38 punti. Non gli succedeva da dieci mesi. Questa è la posizione ideale per lanciare lo sprint verso il platonico titolo di Campione d'Inverno. Adesso, intanto, si può pensare alla partita di martedì sera in Champions League a 'San Siro' contro il Liverpool con il morale alto.

Dopo un mese di digiuno, infatti, il Milan contro la Salernitana è tornato a vincere a 'San Siro' e ha mantenuto fresco Ibrahimović. Al suo posto ha giocato Pietro Pellegri: il quale, però, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo 15' per un problema all'adduttore della coscia destra. Così Pioli, in Milan-Salernitana, ha sperimentato: dentro Rade Krunić da 'falso nueve', con Brahim Díaz che gli ha girato intorno.

Tutto sommato, esperimento riuscito. Sebbene, come detto, il contender non fosse dei più forti. Ad ogni modo, il Milan ha dimostrato di aver già superato il doppio passo falso contro Fiorentina e Sassuolo. Secondo clean sheet consecutivo per Mike Maignan, con Saelemaekers sono già 14 i marcatori rossoneri in campionato: meglio ha fatto soltanto il Chelsea nei Top 5 campionati europei.

Contro la Salernitana il Milan avrebbe potuto vincere anche di goleada. Ma, una volta messo al sicuro il risultato, ai rossoneri è mancata la cattiveria per arrotondarlo, così come ammesso dal tecnico Pioli in conferenza stampa. Tante, infatti, le occasioni fallite da Rafael Leão, da Kessié, mentre il portiere ospite si è superato su Krunić e su Junior Messias, entrato nella ripresa. Per il momento, bene così. Ed ora sotto con la Champions.