Milan-Salernitana 2-0: gol e highlights (16^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlitghs di Milan-Salernitana, gara valida per la 16^ giornata di Serie A. Vittoria importantissima con il minimo sforzo

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Milan non ha preso sotto gamba l'impegno con la Salernitana e ha impattato al meglio la partita chiudendola, di fatto, dopo meno di 20 minuti. Al 5' la sblocca Franck Kessie con un inserimento da dietro dopo un super assist di Rafael Leao, poi Alexis Saelemaekers si mette in proprio e, al 18', inchioda Vid Belec con un sinistro chirurgico. Il resto della partita è caratterizzato da un possesso palla infinito e da tante occasioni mancate. Ecco gol e highlights in questo video pubblicato dal Milan su YouTube.