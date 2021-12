Milan-Salernitana 2-0, Sacchi: “Leao e Kessié, cose devastanti”

Arrigo Sacchi ha commentato alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola l'esito di Milan-Salernitana. Ecco le parole dell'ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi , ex tecnico rossonero dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997 , ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', tra i temi del campionato di Serie A , anche del 2-0 con il quale il Milan di Stefano Pioli ha battuto la Salernitana di Stefano Colantuono .

"Troppa differenza tra i rossoneri e la Salernitana - il commento di Sacchi sulla partita di 'San Siro' -. Alcune cose, però, le ho apprezzate. Ad esempio, Rafael Leao e Franck Kessié hanno fatto cose devastanti. Alessandro Florenzi mi pare in crescita. La squadra mi sembra che stia bene, però i difensori, non mi stancherò mai di dirlo, devono salire più rapidamente in modo da accorciare di più le distanze tra i reparti e rendere la manovra più fluida".