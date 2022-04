Milan, il ruggito dei due vecchietti Ibrahimovic e Giroud

Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud, attaccanti del Milan, decisivi contro la Lazio. Ma per mister Stefano Pioli non possono giocare insieme

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, attaccanti del Milan, la coppia di 'vecchietti terribili' che, domenica sera allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio, hanno contribuito moltissimo a tenere vivo il sogno Scudetto per il Diavolo di Stefano Pioli.

Giroud, classe 1986, si è avventato, rapace, sull'assist di Rafael Leão per siglare in spaccata, in apertura di ripresa, il gol del momentaneo pareggio del Milan. Ibrahimovic, classe 1981, entrato in campo al 68' proprio al posto del numero 9 transalpino, ha invece fornito a Sandro Tonali, in pieno recupero, l'assist per la rete del successo rossonero.

Il ruggito di Ibrahimovic e Giroud, di fatto, ha rilanciato le ambizioni del Milan e dato l'ennesima prova di come i due, nonostante l'età non più verde, non vogliano proprio arrendersi. Anche se in carriera hanno già vinto tutto e se qualcuno li vorrebbe più vicino alla pensione che al rettangolo verde.

Giroud, in questo campionato, ha fatto 9 gol. Tanti di questi pesanti, da tre punti, e contro squadre importanti, quali Inter, Roma, Napoli, Lazio. Nel caso in cui i rossoneri vincessero il tricolore, dovrebbero certamente ringraziare soprattutto l'ex centravanti di Arsenal e Chelsea.

Ibrahimovic, al contrario, non segna dal 9 gennaio scorso (Venezia-Milan 0-3) ma, con l'assist per Tonali, ha infranto il record di assist-man più anziano della Serie A, strappando lo scettro a Francesco Totti. Entrambi, Oli e Zlatan, vogliono esserci anche l'anno prossimo nel Milan di Pioli e si preparano per un finale di stagione al cardiopalma. Magari da uomini decisivi. Milan, due top player dalla Bundesliga? Le ultime news di mercato >>>

