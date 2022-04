Da piccolo tifoso a leader del Milan: Tonali, il cuore del Diavolo

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è un punto fermo della formazione di Stefano Pioli. Gioca e parla da futuro capitano rossonero

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ricordando come, alla tenera età di 10 anni, scrivesse letterine a Santa Lucia per ricevere, il 13 dicembre, il completo della squadra rossonera. A distanza di poco di un decennio quel desiderio si è avverato, ma in campo.