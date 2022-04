Calciomercato Milan – Due top player dalla Bundesliga? Le ultime news

Si avvicina la fine del campionato e, di conseguenza, l'inizio del calciomercato estivo. Il Milan, in piena lotta per lo Scudetto con l'Inter, dovrebbe passare al fondo InvestCorp nei prossimi giorni e, pertanto, disporre di un budget per gli acquisti importante. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, sanno già dove intervenire per migliorare l'organico a disposizione di mister Stefano Pioli. L'obiettivo è quello di strutturare una rosa sempre più competitiva per Serie A e Champions League.