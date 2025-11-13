Milan, rossoneri davanti all'Inter nel derby del tifo: i numeri

In attesa di vedere come finirà sul campo la sfida in programma il prossimo 23 novembre tra Inter e Milan, i rossoneri si sono già aggiudicati il derby del tifo. Come riporta la Gazzetta dello Sport il popolo milanista comanda su quello nerazzurro nella media spettatori: 72.916 contro 70.814. La Rosea sottolinea però che mentre la formazione di mister Massimiliano Allegri ha già incontrato in casa Napoli e Roma, quella nerazzurra non ha ancora disputato big match tra le mura amiche. Il primo sarà appunto il derby contro il Diavolo.