Milan, rossoneri davanti all'Inter nel derby del tifo: i numeri

Milan, rossoneri nella top five in Europa per media spettatori—
La fedeltà dei tifosi del Milan va anche oltre i confini. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport il club meneghino è l'unico italiano che entra nella top 5 in Europa: meglio ci sono solo Borussia Dortmund (81.365), Bayern Monaco (75 mila), Manchester United (73.969) e Real Madrid (73.782).
Serie A, la media spettatori delle big—
Tornando in ambito italiano, dietro alle due milanesi c'è la Roma con 63 mila, Napoli con 51 mila, Lazio 46 mila e Juventus con 41.089. Dato che va tenuto conto della capienza di 41.507 spettatori dell'Allianz Stadium di Torino.
