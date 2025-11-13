Pianeta Milan
Milan, rossoneri davanti all'Inter nel derby del tifo: i numeri
Milan, i rossoneri si stanno aggiudicando il derby del tifo contro l'Inter: ecco il dato in vista del match in programma il prossimo 23 novembre a San Siro
In attesa di vedere come finirà sul campo la sfida in programma il prossimo 23 novembre tra Inter e Milan, i rossoneri si sono già aggiudicati il derby del tifo. Come riporta la Gazzetta dello Sport il popolo milanista comanda su quello nerazzurro nella media spettatori: 72.916 contro 70.814. La Rosea sottolinea però che mentre la formazione di mister Massimiliano Allegri ha già incontrato in casa Napoli e Roma, quella nerazzurra non ha ancora disputato big match tra le mura amiche. Il primo sarà appunto il derby contro il Diavolo.

Milano resta comunque la capitale del tifo, ma il giornale sportivo osserva che ad incidere su questo risultato non è la posizione in classifica. I tifosi rossoneri infatti, nella scorsa annata conclusa con un deludente ottavo posto, avevano comunque fatto registrare una media di 71.512 spettatori, quasi 73 mila persone, dato più alto dal 1992/93.

La fedeltà dei tifosi del Milan va anche oltre i confini. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport il club meneghino è l'unico italiano che entra nella top 5 in Europa: meglio ci sono solo Borussia Dortmund (81.365), Bayern Monaco (75 mila), Manchester United (73.969) e Real Madrid (73.782).

Serie A, la media spettatori delle big

Tornando in ambito italiano, dietro alle due milanesi c'è la Roma con 63 mila, Napoli con 51 mila, Lazio 46 mila e Juventus con 41.089. Dato che va tenuto conto della capienza di 41.507 spettatori dell'Allianz Stadium di Torino.

