Milan-Roma: Rebic out. Ecco quando rientrerà il croato | Serie A News

Verso Milan-Roma: Rebic sarà ancora assente

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Nulla da fare per Ante Rebic. L’attaccante croato salterà anche Milan-Roma di domani sera poiché non ha perfettamente recuperato dalla lussazione al gomito rimediata un mese fa allo ‘Scida‘ di Crotone. Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina. Rebic, pertanto, non potrà scendere in campo in Milan-Roma, gara che, lo scorso 28 giugno, nel 2-0 dei rossoneri post-lockdown, lo aveva anche visto andare in gol. L’ex Eintracht Francoforte, verosimilmente, salterà anche il match contro lo Sparta Praga, in programma giovedì prossimo a San Siro per la 2^ giornata del Gruppo H di Europa League. Il croato, per il suo rientro, ha messo nel mirino Udinese-Milan di domenica 1° novembre, ore 12:30, alla ‘Dacia Arena‘. MERCATO MILAN: TORNA IN AUGE UN NOME PER LA DIFESA >>>