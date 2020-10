Ceccarini: “Milan, a gennaio nuovo assalto per Tomiyasu”

Milan-Tomiyasu, discorso aperto!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato delle strategie di mercato rossonere in vista della prossima sessione di trasferimenti. “I rossoneri stanno vivendo un momento d’oro, tra campionato ed Europa League non hanno sbagliato un colpo ma questo non ha cambiato i piani per il rafforzamento della squadra, che ha sempre bisogno di un forte centrale difensivo. E il Milan è pronto a tornare all’assalto di Tomiyasu del Bologna. Il discorso è aperto”, le parole del giornalista.

