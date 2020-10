Roma alla ricerca di un manager

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la Roma è alla ricerca di un manager da affiancare al direttore sportivo. Per questa particolare figura, come scrive il Corriere dello Sport, due sono i nomi che stuzzicano il patron del club Dan Friedkin: Zvonimir Boban e Francesco Totti. Il croato ha già fatto sapere che non è disponibile, mentre è in agenda il famoso caffè con la bandiera giallorossa.

MILAN, IL TESORETTO PER GENNAIO!