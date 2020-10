Milan-Roma: quando Pioli non rinunciava mai a Veretout | Serie A News

Milan-Roma, Pioli-Veretout: nemici domani, un tempo legati

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, parlando di Milan-Roma, ha ricordato il legame che c’è tra Stefano Pioli e Jordan Veretout. Il tecnico rossonero ed il centrocampista giallorosso, infatti, sono accomunati dall’esperienza maturata insieme nella Fiorentina.

È stato Pioli a plasmare e lanciare Veretout in viola e, di fatto, a restituirgli una seconda chance nel calcio che conta. E Pioli è l’uomo con cui Veretout, ha ricordato la ‘rosea‘, ha affrontato la tragedia della scomparsa di Davide Astori, ragazzo di cui il francese era molto amico.

Domani, in Milan-Roma, Pioli e Veretout cercheranno, logicamente, di tirare ognuno l’acqua al proprio mulino. L’allenatore emiliano cercherà di vincere il match per confermarsi primo in classifica, in Serie A, con il Milan. Il centrocampista ex Saint-Etienne e Nantes, invece, proverà magari ad infliggere un dolore al suo ex tecnico con una rete ed uno sgambetto alla capolista.

Nei due anni passati insieme in riva all’Arno, Pioli non rinunciava mai all’apporto di Veretout, a meno che quest’ultimo non fosse squalificato o infortunato. Pioli ha fatto giocare da Veretout sia da mezzala, sia da regista davanti la difesa. I due sono legati da un ottimo rapporto, fondato sulla stima reciproca.

Ora le strade si sono separate, anche se, ironia della sorte, Veretout avrebbe potuto ritrovare Pioli in rossonero. Nell’estate 2019, infatti, il francese, conteso da Milan, Roma e Napoli, scelse alla fine il progetto giallorosso anziché il Milan di Marco Giampaolo. Quell’allenatore che, ad ottobre dello stesso anno, fu sostituito in panchina da Pioli. VERSO MILAN-ROMA: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL MATCH >>>