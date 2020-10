Torino, Giampaolo a rischio: Cairo pensa a un altro ex Milan

ULTIME NOTIZIE TORINO NEWS – Dopo il pareggio rocambolesco di ieri del Torino contro il Sassuolo, si aggrava la posizione del tecnico Marco Giampaolo.

Dopo le rassicurazioni dei giorni scorsi ecco che ora la società e i tifosi cominciano a spazientirsi per la mancanza di risultati. Secondo Tuttosport il Presidente Urbano Cairo starebbe vagliando, tra i nomi di un possibile sostituto di Giampaolo anche Roberto Donadoni. Qualora la situazione non dovesse cambiare nelle prossime settimane, Cairo potrebbe prendere la decisione di esonerare Giampaolo. Da un ex Milan a un altro ex Milan.

