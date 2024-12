Luka Jovic non prenderà parte a Milan-Roma, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025. L'attaccante, dunque, non sarà in panchina

Daniele Triolo Redattore 29 dicembre 2024 (modifica il 29 dicembre 2024 | 13:21)

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Roma, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025. In un Diavolo pieno di assenti (spiccano, tra questi, Christian Pulisic e Rafael Leão), ci sarà il recupero - per la panchina - di Ismaël Bennacer. Contrariamente a quanto si supponeva ieri, invece, non ci sarà Luka Jović.