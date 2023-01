Milan-Roma: per Giroud rivincita mondiale contro Dybala | Serie A News

Olivier Giroud al centro dell'attacco rossonero in Milan-Roma di domani sera. Sfiderà Paulo Dybala, che lo ha battuto in finale ai Mondiali

Daniele Triolo

Olivier Giroud contro Paulo Dybala: questo è uno dei temi di Milan-Roma di domani sera, così come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Da un lato, la delusione del numero 9 rossonero per la sconfitta maturata in finale dei Mondiali in Qatar con la sua Francia; dall'altro, la gioia della 'Joya' per il titolo conquistato con la sua Argentina, seppur da comprimario.

Milan-Roma è anche Giroud vs Dybala — Entrambi, Giroud e Dybala, sono tornati a giocare in Serie A con Milan e Roma mercoledì, in occasione del turno infrasettimanale di campionato. Soltanto un grande Guillermo 'Memo' Ochoa, sul campo della Salernitana, ha vietato a Giroud di ritornare in gol con la maglia rossonera. Rigore procurato, invece, in Roma-Bologna per Dybala, il penalty della vittoria poi trasformato da Lorenzo Pellegrini.

Per Giroud, ha evidenziato il 'CorSport', sarà importantissimo tornare al gol in Milan-Roma per le sorti della classifica del Diavolo e per 'vendetta' nei confronti del sudamericano. Più in generale, vuole la rete per scacciare il ricordo amaro della sfida persa a Doha venti giorni fa. E pensare che i Mondiali di Giroud, fino alla partita contro Lionel Messi e compagni, erano stati perfetti, con gol pesantissimi.

In Qatar il centravanti rossoneri è stato titolarissimo perché lo ha meritato per quanto fatto nel 2022 e non ha tradito le attese. Quattro reti, preso il record a Thierry Henry come miglior cannoniere di sempre della Nazionale francese. Ciò non è servito, però, per realizzare di nuovo il sogno di un'altra vittoria mondiale dopo quella del 2018. La coppa, stavolta, l'ha portata a casa la 'Selección' di Dybala.

Giroud cerca il 10° gol stagionale in rossonero — In un Milan-Roma che si preannuncia sold out, dunque, Giroud e Dybala si sfideranno a distanza. Con il bomber transalpino che ha intenzione di replicare esattamente quanto avvenne un anno fa, 6 gennaio 2022, in Milan-Roma 3-1. In quell'occasione, Giroud andò a segno su calcio di rigore contro la formazione di José Mourinho e propiziò - con un palo - la rete poi segnata da Junior Messias.

In generale, lasciare il segno in una partita così importante potrebbe rappresentare, per Giroud, il 'riscaldamento' in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, in programma a Riyad (Arabia Saudita) il prossimo 18 gennaio. D'altronde, per il Diavolo Giroud è ormai una certezza assoluta. Qualità, esperienza, gol rilevanti.

In questa stagione Giroud ha già segnato 9 reti tra Serie A e Champions League; un buon bottino al quale vanno anche aggiunti 3 assist. Il gol in rossonero gli manca da Milan-Spezia 2-1 di inizio novembre ed ora è arrivato il momento di riprendere il discorso interrotto. In fin dei conti, con Divock Origi e Ante Rebić fuori per infortunio, su Giroud e Rafael Leão poggiano le speranze milaniste di cogliere i tre punti domani. Sacchi rivela: "Volevo Vialli al Milan: ecco perché mi disse di no" >>>