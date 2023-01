Milan-Roma, Leao affronta Mourinho: sarà presto nel suo destino

Rafael Leao sarà titolare indiscusso in Milan-Roma di domani a 'San Siro'. Sfida a José Mourinho che, un giorno, sarà CT del suo Portogallo

Daniele Triolo

Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Roma e Rafael Leao, stella rossonera, sarà opposto a Nicolò Zaniolo, tra i migliori calciatori giallorossi e obiettivo di mercato del Diavolo, in una sfida che dirà tanto sulle ambizioni di Scudetto della squadra di Stefano Pioli.

Milan-Roma, Leao sarà titolare a 'San Siro' — 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, al di là di tutto il parlare sulla questione del rinnovo del suo contratto con il Milan, Leao era e rimane concentratissimo sul campo. Soprattutto in questo mese di gennaio, che sarà cruciale affinché il Diavolo accorci ulteriormente le distanze sul Napoli capolista in Serie A. Ma anche perché metterà in palio il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana, nella finale contro l'Inter.

Si pensa, però, ad una partita per volta. In Milan-Roma, ovviamente, Leao sarà titolare: a dispetto di quanto avviene nel Portogallo, in rossonero Leao non conosce quasi mai il significato della parola 'panchina'. A proposito di Portogallo. Milan-Roma, per Leao, sarà anche il confronto a distanza con José Mourinho, allenatore giallorosso che, in un futuro neanche troppo lontano, diventerà il Commissario Tecnico di Leao proprio nella 'Seleção' lusitana.

Leao brama dalla voglia di far vedere a Mourinho quanto si sia sbagliato l'ex C.T., Fernando Santos, a confinarlo praticamente sempre in panchina durante gli ultimi Mondiali in Qatar.