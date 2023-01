Milan-Roma con oltre 70mila spettatori: Pioli riparte dalle certezze

Attesi oltre 70mila spettatori per Milan-Roma domani sera a 'San Siro'. Il tecnico rossonero punterà sull'undici iniziale di Salerno. Le news

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Il quotidiano torinese ha ricordato come siano previsti, per l'occasione, oltre 70mila spettatori allo stadio e, dunque, si vada verso il sold out (al netto del settore ospiti).

Milan-Roma, San Siro pieno ancora una volta — La sfida è importante, i giallorossi sono 6 punti dietro ai rossoneri in classifica e, pertanto, vincere, per il Milan, vorrebbe dire distanziare ulteriormente la temibile formazione di José Mourinho in un big match che potrebbe voler dire tanto sulle ambizioni Scudetto della squadra di Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero, per la grande partita di domani, ripartirà dalle certezze, ovvero dall'undici che, mercoledì scorso, ha iniziato la gara dell'Arechi poi vinta 1-2 contro i padroni di casa della Salernitana. In porta, ancora il rumeno Ciprian Tătărușanu. Difesa a quattro con, da destra a sinistra, Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernández.

A centrocampo, spazio alla coppia consolidata Sandro Tonali-Ismaël Bennacer. Sulla trequarti, Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão. In attacco, Olivier Giroud. Pioli, infatti, non recupera nessuno dei calciatori attualmente infortunati. Junior Messias, Divock Origi ed Ante Rebić puntano, ad ogni modo, a una convocazione per Milan-Torino di Coppa Italia.