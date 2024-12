Per l'ultima partita del 2024, davanti a 70mila tifosi, Fonseca vuole vincere. Tre punti in Milan-Roma sarebbero un buon viatico per il 2025, anche perché di punti, fin qui, il Diavolo ne ha già persi tanti. «Oggi siamo qui a parlare di un Milan che non sta bene, ma se avessimo due punti in più dalle partite contro Genoa e Cagliari magari non se ne parlava tanto. Questo è successo perché la squadra non è consistente nell'affrontare gli avversari: quando non gioca contro grandi squadre pensa che sia facile», ha ammesso Fonseca.