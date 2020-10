Milan-Roma 3-3: niente fuga in classifica per il Diavolo | Serie A News

Milan-Roma 3-3: il commento al match tra rossoneri e giallorossi

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattinata ha analizzato Milan-Roma. Il ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A, a San Siro, è terminato 3-3. Il Diavolo fallisce, così, l’allungo in vetta alla classifica, dove resta comunque primo, inanellando, però, il 22° risultato utile consecutivo.

La Roma è cresciuta con il passare dei minuti, riacciuffando tre volte la parità in un match dove il Milan, tre volte avanti, si è trovato costretto a giocare senza Gigio Donnarumma e Jens Peter Hauge, positivi al CoVid_19. Il pareggio, ha commentato la ‘rosea‘, sta un po’ stretto al Milan, che ha combinato qualcosa in più.

Milan-Roma si è sbloccata subito, in avvio di gara, grazie alla zampata di Zlatan Ibrahimović, il quale ha approfittato del delizioso assist in pallonetto di Rafael Leão per superare Marash Kumbulla ed aggirare il portiere ospite, Antonio Mirante. Pari giallorosso, però, grazie ad Edin Džeko, che, di testa, ha infilato la porta lasciata sguarnita dall’uscita a vuoto dell’estremo difensore rumeno Ciprian Tătărușanu.

La ripresa di Milan-Roma è stata ancora più elettrizzante. Altra fiammata di Leão, in apertura, e assist per Alexis Saelemaekers. Nuovo vantaggio rossonero. A qual punto, è salito in cattedra Piero Giacomelli, direttore di gara di Trieste, il quale ha concesso due calci di rigore, uno per parte, apparsi ‘generosi’ (eufemismo). Il primo alla Roma, dove ha invertito la decisione su un contrasto tra Ismaël Bennacer e Pedro Rodríguez, trasformato da Jordan Veretout.

Il secondo al Milan, dove ha punito un intervento (?) di Gianluca Mancini in area giallorossa su Hakan Çalhanoğlu. Dal dischetto, Ibrahimović non ha fallito l’appuntamento con la sua terza doppietta stagionale in campionato. Proprio Ibra, però, qualche minuto dopo, ha svirgolato un pallone sanguinoso, nell’area di rigore milanista, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dagli ospiti.

Sul secondo palo si è avventato Kumbulla, il quale, rimediando all’errore in avvio sul bomber nativo di Malmö, ha siglato il gol del definitivo pareggio. Il 3-3, però, è stato conservato anche da un prodigio di Mirante su Franck Kessié e, nel finale, da un pizzico di sfortuna. Il colpo di testa di capitan Alessio Romagnoli, infatti, si è spento di poco sul fondo. Primo pareggio della stagione per i rossoneri, ma giunto al termine di una bella prestazione e di una prova di forza.

QUI LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>

QUI LE PAROLE DEL TECNICO PIOLI AL TERMINE DEL MATCH >>>