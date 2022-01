Milan-Roma 3-1, Sconcerti: “Non ho capito bene il primo rigore”

Mario Sconcerti, giornalista sportivo, ha parlato di Milan-Roma di 'San Siro' sulle colonne del 'Corriere della Sera'. Le sue dichiarazioni

"In questo giorno sospeso il Milan riprende il discorso con sé stesso - ha detto Sconcerti su Milan-Roma -. Forse le sospensioni di partite possono servire a questo, a guardarsi di più senza giudicarsi troppo. Cosa stia accadendo davvero non può saperlo nessuno, né sul campo né nella vita. È un tempo strano e impaurito. In Inghilterra ci sono squadre come il Burnley che hanno 4 partite in meno. È difficile chiedere chiarezza, assenza di problemi. In questo inverno cupo, il calcio continua a fare il suo mestiere, che è quello di fare compagnia al paese. Il risultato è che il Milan conferma il suo diritto ad andare fino in fondo".