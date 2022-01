Milan-Roma 3-1, Pioli: “Tonali, partita strepitosa” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, soddisfatto e raggiante per Milan-Roma 3-1 di ieri sera a 'San Siro'. Ecco il suo commento post-partita

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l'esito di Milan-Roma 3-1, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022, nel post-partita di 'San Siro'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra gli altri quotidiani oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Ero sicuro che avevamo fatto una buona sosta - ha detto Pioli a caldo dopo Milan-Roma -. La squadra aveva bisogno di rifiatare e lavorare con il giusto volume e intensità. Ho trovato giocatori molto disponibili. Siamo preparati, pronti, vederli con le idee così chiare è un bellissimo segnale che ci deve accompagnare in questo girone di ritorno. È chiaro che i rientri di Rafael Leão e Ante Rebić possono fare la differenza. L’abbiamo interpretata bene, abbiamo coperto bene il campo».

Pioli, al termine di Milan-Roma, si è soffermato anche sulla prestazione, sontuosa, di Sandro Tonali. «Ha fatto una partita strepitosa Sandro, in Italia non so quanti 2000 siano a quel livello o che giochino con così tanta continuità e adesso finalmente con tanta lucidità e qualità».

Il tecnico ha poi aggiunto sull'ex centrocampista del Brescia. «Ha fatto un lavoro fantastico in tutte e due le fasi di gioco. È stato molto attento, sta crescendo tanto. È un ragazzo generoso, ha sicuramente margini di crescita e deve continuare così. Ha dimostrato di essere un giocatore importante».

Milan-Roma, per Pioli, si preannunciava difficile. Il Diavolo, infatti, si presentava senza difensori ed è stato 'costretto' a chiamare alle armi Pierre Kalulu e Matteo Gabbia. I quali non hanno deluso le aspettative. «Kalulu è intelligente, si sa muovere bene, ed è veloce. È forte, non mi sorprende più perché lo conosco bene. Arrivato a fari spenti, lavora bene e si applica tanto».

«È un ragazzo serio e sono molto contento sia per lui che per Gabbia che si sono fatti trovare pronti contro un avversario di tutto rispetto. La coppia della Roma - ha concluso Pioli - nell’ultima trasferta aveva creato tantissime difficoltà, noi abbiamo concesso poco sia per merito della squadra e sia perché i centrali hanno lavorato con efficacia». Milan, nome nuovo per sostituire Kjær: le ultime news di mercato >>>