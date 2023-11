Milan-Ibrahimovic, ecco quando può arrivare il sospirato annuncio

Milan, countdown per il ritorno di Ibrahimovic — Nell'ambiente rossonero c'è fibrillazione e non potrebbe essere altrimenti. Sul campo, quando giunse nel 2010, Ibrahimovic portò subito in dote al Milan lo Scudetto che mancava da sette stagioni. Quando è ritornato, poi, nel gennaio 2020, ha contribuito in maniera fattiva al ritorno dei rossoneri alla vittoria di un titolo che mancava proprio dal suo primo successo. Questo sarebbe il secondo ritorno, il primo non da giocatore.

In tanti sono convinti che la sua influenza potrà aiutare tutti. Giocatori, certo, ma anche Stefano Pioli, forse un po' troppo solo a Milanello e anche i dirigenti attuali che avrebbero in Zlatan un referente 'calcistico' in più con il quale confrontarsi. E la società, visto l'appeal ormai internazionale di Ibrahimovic, potrà beneficiarne. Ibra, ormai, è anche imprenditore, testimonial pubblicitario, attore e showman.

Cardinale tornerà per Milan-Borussia Dortmund: annuncerà Ibra? — Ieri, infatti, ha parlato del suo ritorno al Milan da Las Vegas, dove era ospite nel box della Ferrari (gli hanno regalato un volante): lì ha assistito al Gran Premio di Formula Uno. Ma quando farà il suo nuovo, trionfale ingresso nel pianeta rossonero? Il momento buono per l'annuncio potrebbe essere, secondo 'Tuttosport', a ridosso di Milan-Borussia Dortmund di martedì 28 novembre, ultima partita interna del Diavolo nei gironi di Champions League, giacché Cardinale tornerà in Italia per presenziare a 'San Siro'.

L'attesa c'è, è viva, si sente. Sebbene non sarà una presenza 'fissa' a Milanello e nello spogliatoio, in molti sono convinti che Ibrahimovic possa dare ancora tanto al suo Milan. Non resta altro che capire quando potrà essere messo tutto nero su bianco e dato il grande annuncio. LEGGI ANCHE: Per Milan-Fiorentina Pioli ha avuto una pazza idea >>>

