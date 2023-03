Milan, risvegliati: una vittoria contro il Tottenham ridarà morale e fiducia

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' parla della lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Escluso il Napoli capolista, in questa corsa il quotidiano inserisce Inter, Lazio, Milan, Roma e anche la Juventus, quest'ultima in attesa di notizie dal Collegio di garanzia del Coni. Dopo lo scivolone di Bologna, l'Inter si è risollevata vincendo ieri in casa contro il Lecce. Apparentemente l'Inter sembra aver imparato la lezione, ma la squadra di Inzaghi non è nuova a sbalzi d'umore e di attenzione, dunque bisognerà vedere cosa succederà già nel prossimo turno. Così come dovrà avere più attenzione il Milan, reduce da una brutta sconfitta contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano, l'approccio alla gara è stato sbagliato, forse perché si aveva già la testa al Tottenham.