Milan, si riparte: una rincorsa al Napoli da costruire. Ecco come

È tutto pronto al centro sportivo di Milanello. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, da domani il Milan di Stefano Pioli si ritroverà - in pomeriggio - per riprendere gli allenamenti e, di conseguenza, preparare il rientro in campo in vista delle gare ufficiali del prossimo mese di gennaio 2023.

Terminato il periodo di vacanza concesso ai giocatori del Milan. Il ritrovo è previsto per l'ora di pranzo (obbligatorio) di domani, venerdì 2 dicembre e quindi seduta pomeridiana di allenamento. Ci saranno tutti, eccezion fatta, naturalmente, per chi è impegnato ai Mondiali in Qatar.

Il Milan riaccende i motori: domani in campo a Milanello — Riparte da domani, quindi, la rincorsa al Napoli capolista in Serie A. La preparazione invernale sarà decisiva e gli effetti, dal punto di vista atletico, si vedranno nei mesi a venire. Svolgere, adesso, una buona preparazione vorrebbe dire avere la giusta benzina nelle gambe fino a giugno.

Per questo lo staff di Pioli ha studiato, nei minimi dettagli, cosa fare nel corso di questo mese di dicembre. I giocatori, anche durante le vacanze, hanno svolto un programma di allenamento per mantenere una buona forma fisica, mentre nei prossimi dieci giorni a Milanello si lavorerà soprattutto dal punto di vista atletico e aerobico.

Pioli recupera Maignan, Saelemaekers e Calabria — Nella seconda parte del mese, invece, il Milan sarà impegnato in tre amichevoli internazionali: il 13 contro l'Arsenal, il 16 contro il Liverpool (entrambe a Dubai), il 30 in Olanda contro il PSV Eindhoven. Con l'arrivo del 2023, poi, partirà la missione rimonta nei confronti del Napoli, avanti di 8 punti in campionato.

Il Milan di Pioli dovrà attingere risorse da tutta la rosa e, in questo senso, è ottimo il recupero degli infortunati Mike Maignan e Alexis Saelemaekers, già visti a Milanello in questi giorni. Domani, al rientro, ci sarà anche capitan Davide Calabria. Nel mese di gennaio, poi, ci sarà il ritorno di Zlatan Ibrahimović. Saranno loro i rinforzi per il sogno del 20° Scudetto rossonero.