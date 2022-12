Milan, domani la ripresa degli allenamenti a Milanello: Ibra a Dubai

Domani pomeriggio il Milan di Stefano Pioli riprenderà gli allenamenti a Milanello. Al training camp di Dubai anche Zlatan Ibrahimović

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Stefano Pioli riprenderà gli allenamenti a Milanello nella giornata di domani, venerdì 2 dicembre.

Il Diavolo si ritroverà nel centro sportivo di Carnago (VA) all'ora di pranzo. Tutti insieme a tavola e poi, nel primo pomeriggio, in campo per riprendere la preparazione in vista della seconda parte di stagione. Mister Stefano Pioli, ha commentato la 'rosea', ha studiato con cura il lavoro da fare per questi mesi, a partire dalla ripresa degli allenamenti a Milanello.

Il Milan riprende gli allenamenti: prima Milanello, poi Dubai — In questa pausa della Serie A per via dei Mondiali in Qatar, il tecnico si è concesso soltanto un breve soggiorno a Parigi. Per il resto, tanto calcio in tv ed allo stadio. Costantemente in contatto con il suo staff, con i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara e con i suoi giocatori.

Tutti i calciatori, anche quelli impegnati ai Mondiali. Con loro Pioli ha scambiato messaggi subito dopo le partite, per un saluto o per una conferma sulle loro condizioni fisiche. Come noto, il Milan volerà a Dubai, il prossimo 10 dicembre, per il training camp previsto (11-20 dicembre) e le due amichevoli contro Arsenal e Liverpool.

Negli Emirati Arabi Uniti anche Ibra e gli altri 'infortunati' — Saranno assenti, ovviamente, i Nazionali impegnati in Qatar. A Dubai, però, arriveranno anche gli infortunati storici del gruppo rossonero. Da Zlatan Ibrahimović ad Alessandro Florenzi, da Davide Calabria a Mike Maignan. Il portiere francese lavora già a Milanello da qualche giorno, insieme ad Alexis Saelemaekers.

Del ritiro invernale per gli allenamenti del Milan a Dubai, ha concluso la 'rosea', faranno parte anche molti giocatori del Milan Primavera di Ignazio Abate. Così Pioli potrà da un lato avere il giusto numero di calciatori per le esercitazioni tattiche e, dall'altro, valuterà qualche giocatore in ottica Prima Squadra. Centrocampo, rinforzo top da un club inglese: le ultime news di mercato >>>