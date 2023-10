Milan, mancano le reti di Giroud: contro la Juventus per sbloccarsi

Alle ore 20:45 di domenica 22 ottobre , il Milan ospiterà allo stadio San Siro la Juventus in quello che è considerato il big match della 9^ giornata di Serie A . Le due squadre si ritroveranno in campo dopo la sosta con diverse assenze, sia da una parte che dall'altra, ma la posta in palio è davvero importante ed è previsto grande spettacolo.

Il 'Corriere dello Sport', in edicola questa mattina, intanto, ha sottolineato come al Diavolo manchino i gol di Olivier Giroud. L'attaccante transalpino non segna dal 1° settembre, quando trasformò il rigore contro la Roma. Da allora tanta difficoltà a livello realizzativo, in campionato, in Champions League e con la Nazionale.